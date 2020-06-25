Сьогодні в Україні офіційно стартує сесія ЗНО. Триватиме вона до 17 липня. Які корективи вніс карантин у проведення зовнішнього незалежного оцінювання - розпитаємо в нашої кореспондентки Анастасії Старовойт. Вона зараз в одному з пунктів складання ЗНО. Насте, доброго ранку. Чи відкрилися вже пункти і чи багато прийшло випускників?

- Вітаю, Олю. Сьогодні випускники складатимуть тестування з математики. Пункти на базі навчальних закладів почали відкриватися ще о 9.00. Цьогоріч вперше за 12 років існування зовнішнього незалежного оцінювання передбачено додаткові заходи безпеки.

Обов'язкова - соціальна дистанція між усіма учасниками. Випускники мають пройти температурний скрінінг і бути в масці. Зняти її можна лиш коли пред'являєш документ, що посвідчує особу. Потім одягнути або змінити на нову. До місця проведення ЗНО випускників підвозитимуть на шкільних автобусах. За це відповідає місцева влада. Підвіз буде з невеликими інтервалами, аби уникнути скупчення людей. Перші випускники вже почали прибувати.

Дякую, Насте. Наша кореспондентка Анастасія Старовойт розповіла про особливості цьогорічного ЗНО. Нагадаю, сьогодні відбувається тестування з математики.