"Котенок-бухгалтер" нашел работу в банке (видео) [ Редактировать ]
В сети активно набирает популярность видео, где кошка "считает" деньги.
Так, милое серое животное лапой "помогает" счетчику банкнот не замять купюры и прокинуть их все через аппарат. Ролик набрал более 155 тысяч лайков и много комментариев.
"ОМГ, можно мне эту кошку в бухгалтеры?!", "Давно известно, что котята — это лучшие отмывальщики денег в бизнесе. После их лапок любые грязные лапки становятся чистыми)", "Каждый котенок — это тигр внутри. Но некоторые в душе бухгалтера))", "Да, дела с кошачьей мятой идут неплохо", "Этот кот видел больше денег, чем я когда-либо", - реагируют пользователи.
'That's 50.. 60.. 70.. 80.. 88 if my catculations is correct' - Kitty accountant.
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