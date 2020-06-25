Основна сесія ЗНО стартувала в Україні попри карантин. Сьогодні випускники складають математику. Останній тест із хімії відбудеться 17 липня. Цьогоріч, уперше за 12 років існування зовнішнього незалежного оцінювання, передбачено додаткові заходи безпеки. Як випускники виборюють право на освіту під час коронавірусу бачила Анастасія Старовойт.

Захисні маски, температурний скринінг і соціальна дистанція - обов’язкові правила для учасників ЗНО. Адже іншого шляху, щоб вступити до вишу, не передбачено.

Дарина, випускниця:

Я збираюсь взагалі до закордону їхати, але ЗНО бажано б написати там більше 180.

Євген, учасник ЗНО:

Я працюю, для поступання у вищий навчальний заклад треба. - Скільки вже після школи пройшло? - Після школи 5.

Катерина, випускниця:

Рівень ЗНО кожного року він року різний, тому не знаєш, що зараз буде - чи супер складне чи супер легке.

До місця проведення ЗНО учасники прибувають із невеликими інтервалами - аби уникнути скупчення людей. У руках - паспорт, запрошення і сертифікат. На вході зустрічають медпрацівники.

Юлія Дмитрик, медпрацівниця:

Якщо температура нормальна 36,6 або 37 то такі допускаються, проходить далі, знімає маску, якщо температура підвищена ми переводимо до нас в кабінет і 10 хвилин переміряємо температуру, якщо нормально то пропускаємо якщо ні, то ми повідомляємо адміністрацію, інспекторів, батьків.

Обов'язкову державну підсумкову атестацію для одинадцятикласників цього року скасували. Через це у центрі оцінювання якості освіти непокоїлися, що третина випускників може не прийти на пункти тестування. Однак, явка висока, а скасування ДПА може допомогти на вступній кампанії.

Тетяна Вакуленко, заступник директора українського центру оцінювання якості освіти:

Ми будемо дуже настійливо рекомендувати нашим комісіям виставляти трошечки нижчі пороги, ніж раніше і це не тільки тому, що така ситуація із скасуванням обов’язкової ДПА, а це, в першу чергу, тому, що цей рік був доволі складним. Учасники перехвилювалися, плюс місяць для кожного учасника, звичайно, це не просто епідеміологічна ситуація.

Тих, хто сьогодні вже склав ЗНО з математики, можливі поблажки при вступі тішать. Після тестування діляться враженнями.

Дар'я, випускниця:

Багато чого вплинуло на результат, тому що і коронавірус, і відсутність пробного ЗНО, і маски, і сама атмосфера - воно дійсно дуже впливає на ЗНО. Я готувалася дуже багато, особливо в цьому році. В минулому я встигла сходити на пробне ЗНО, а в цьому вже не було такої можливості.

Для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії - за місяць стартує додаткова. Зокрема для випускників з чотирьох постраждалих від паводків регіонів. А от чи зможуть абітурієнти з тимчасово окупованих Донецької, Луганської областей та Криму вступати до вишів без ЗНО - вирішить Верховна Рада. Там вже зареєстровано відповідний проєкт.