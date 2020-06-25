В Польше автобус с пассажирами попал в жуткое ДТП (видео) [ Редактировать ]
В польской столице Варшаве пассажирский автобус упал с моста.
Об этом пишет Onet Warszawa.
По информации, в результате ДТП погиб один человек, еще более двух десятков получили ранения различной тяжести.
На данный момент у нас есть информация, что один человек погиб и 23 пассажира получили ранения, в том числе пятеро в тяжелом состоянии.
Отмечается, что причиной чудовищного инцидента мог стать обморок у водителя.
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