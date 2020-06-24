В Киеве на Столичном шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Там столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. Инцидент произошел в пятницу, 24 июня, около 10 часов утра.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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ДТП спровоцировал водитель автомобиля Opel, который выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом. Водитель и пассажир Opel, а также пассажирка автобуса получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в больницу.

По факту ДТП открыли уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации ТС. Виновнику происшествия грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

В полиции пытаются установить все причины и обстоятельства происшествия.

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