Смертельна аварія сталася у Дніпрі. На перехресті не розминулися ваговоз та мікроавтобус. Від удару вантажівка перекинулась, а передня частина мікроавтобуса перетворилася на купу металу. Водій автобуса та один пасажир загинули. За життя ще одного борються лікарі.

Сергій Інюшин, заступник директора з хірургічної роботи обласної дитячої лікарні:

Ребенку в настоящее время проводится противошоковые мероприятия в полном обьеме. И попутно проводятся обследования.

Ольга Кузнецова, заступник начальника відділу комунікацій ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області: