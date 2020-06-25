Смертельна ДТП: у Дніпрі мікроавтобус перетворився на купу металу [ Редактировать ]
Смертельна аварія сталася у Дніпрі. На перехресті не розминулися ваговоз та мікроавтобус. Від удару вантажівка перекинулась, а передня частина мікроавтобуса перетворилася на купу металу. Водій автобуса та один пасажир загинули. За життя ще одного борються лікарі.
Сергій Інюшин, заступник директора з хірургічної роботи обласної дитячої лікарні:
Ребенку в настоящее время проводится противошоковые мероприятия в полном обьеме. И попутно проводятся обследования.
Ольга Кузнецова, заступник начальника відділу комунікацій ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:
Попередньо встановлено, що якраз водій "Мерседес Віта" їхав на червоне світло світлофору.
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