В четверг, 25 июня, на брифинге министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что сильные паводки на западе Украины уже повлекли ущерб инфраструктуре на более 200 млн гривен.

Объекты инфраструктуры повреждены в четырех областях страны.

По его словам, непогода вызвала повреждение или разрушение объектов инфраструктуры в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.

"По предварительным оцениванием, где-то 234 млн гривен нанесено убытков по этим областям", - заявил Криклий.

Ранее мы писали о том, что Украине ввели чрезвычайные меры безопасности, страна начинает утопать.