Наводнения в Украине: названа сумма ущерба [ Редактировать ]
В четверг, 25 июня, на брифинге министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что сильные паводки на западе Украины уже повлекли ущерб инфраструктуре на более 200 млн гривен.
Объекты инфраструктуры повреждены в четырех областях страны.
По его словам, непогода вызвала повреждение или разрушение объектов инфраструктуры в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.
"По предварительным оцениванием, где-то 234 млн гривен нанесено убытков по этим областям", - заявил Криклий.
Ранее мы писали о том, что Украине ввели чрезвычайные меры безопасности, страна начинает утопать.
по теме
Сумма пособия по безработице увеличится
В Украине возрастет и размер максимальной помощи по безработицы
Украинцев ждут проблемы с доставкой пенсий
Проблемы с доставкой ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях
Дно кризиса не пройдено - НБУ
В НБУ заявили, что коронавирусный кризис, несмотря на незначительные улучшения экономических показателей в мае, не завершен
"Финансово поможем и восстановим дороги": Зеленский обратился к жителям "утопающих" регионов
В среду, 24 июня, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и доложил о ситуации с наводнениями в стране
Ситуация критическая: Шмыгаль рассказал о паводках
Непогода "накрыла" пять областей Украины, там развивается критическая ситуация