Коронавирус "атаковал" тридцать европейских стран [ Редактировать ]
В 30 европейских государствах была зафиксирована массовая вспышка коронавирусной инфекции.
Об этом пишет пресс-служба ВОЗ.
По информации, болезнь в 11 странах быстрая передача вируса привела к значительной вспышке инфекции.
В 30 странах Европы за последние две недели увеличилось число новых случаев. В 11 из этих стран ускоренная передача привела к очень значительному возрождению, которое, если его не остановить, снова поставит системы здравоохранения на грань.
Отмечается, что странами с активно растущими случаями заболевания являются Армению, Швецию, Молдову, Северную Македонию, Азербайджан, Казахстан, Албанию, Боснию и Герцеговину, Кыргызстан, Косово и Украину.
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