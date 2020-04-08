Карантинная афера: мошенники массово разводят украинцев, присылая смс "от банков" [ Редактировать ]
В Украине во время карантина активизировались мошенники. Они массово рассылают смс сообщения от имени банков с предложением получить якобы "государственную помощь". Для этого они требуют сообщить номер своей платежной карты, срок ее действия и другую информацию. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
"Содержание таких сообщений может несколько различаться, однако их цель одинакова - получение персональных сведений о гражданах и их платежные карточки" - говорят в Нацбанке.
Чтобы уберечь себя от мошенников, НБУ советует:
- не отвечайте на такие сообщения;
- не звоним по указанным номерам;
- не переходите по ссылкам, которые содержатся в таких сообщениях;
- не разглашайте и не пересылайте никому ни в коем случае свои персональные данные, срок действия платежной карты и код CVC (три цифры на обратной стороне карты).
В Нацбанке напоминают, что работники банков не имеют права и полномочий запрашивать ваши персональные данные, ПИН-коды к платежным картам, динамические коды подтверждений платежей и любую другую информацию о ваших счетов.
В случае начисления любых пенсионных, социальных или иных государственных выплат (в том числе единовременного пособия в размере 1000 грн) банки не звонят клиентам, не пишут смс сообщение, не спрашивают номер платежной карты, срок ее действия и другие персональные данные.
"Будьте бдительны, внимательны и осторожны! Контролируйте движение собственных средств и остатки на своих счетах", - подчеркивают в НБУ.
Ранее сообщалось, что мошенники пытались продать самую высокую статую в мире.
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