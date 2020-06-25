Новый антирекорд: в Украине разворачивают "операцию" второй волны [ Редактировать ]
В Украине зафиксировали очередной антирекорд по заболеванию коронавирусом - почти тысяча новых случаев. В связи с этим начинают разворачивать больницы второй волны. Это значит, что страна вошла в серьезную волну заболеваемости. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Украинские медики и эпидемиологи назвали главную причину: люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти не решаются эти ограничения усиливать. Как следствие - мы видим значительный рост заболеваемости в соответствующих областях.
Похожая модель адаптивного карантина используется не только в Украине. Но в других странах при ослаблении ограничительных мер и соблюдении карантинных правил количество заболевших не растет, а держится на умеренном уровне.
Поэтому, если мы хотим уберечь экономику и не закрывать страну на жесткий карантин, единственный путь - вместе придерживаться ограничений, предложенных в адаптивной модели.
Это маски, дезинфекция и социальная дистанция.
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