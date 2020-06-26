Рекордні як для червня температури фіксують і у Швеції та Фінляндії

Спекотна погода накрила північну та західну Європу. У британському Борнемуті люди масово зібралися на узбережжі. Місцева влада обурилася, бо відпочивальники не дотримувалися дистанції.

Нехтують правилами і парижани, йдуть у парки, сидять біля фонтанів, здебільшого без масок.

Рекордні як для червня температури фіксують і у Швеції та Фінляндії, там стовпчик термометра також піднявся вище 30 градусів.