Медиків Харкова звинуватили у смерті іноземця [ Редактировать ]
У Харкові під час футбольного матчу помер іноземець. Його земляки звинувачують у всьому медиків швидкої - мовляв, приїхали з несправним дефібрилятором. Лікарі переконують - апарат був у робочому стані. Подробиці з'ясовувала Світлана Шекера.
Ось на цьому полі іноземці грали у мініфутбол. Буквально через 10 хвилин після початку матчу 29-річному Ахмеду стало зле.
Хлопець упав. Його друзі викликали швидку. Бригада медиків прибула за чотири хвилини. Та врятувати Ахмеда не вдалося. Очевидці кажуть - у нього зупинилося серце, а запустити його лікарі не змогли, бо дефібрилятор зламався.
Хаммад, друг померлого:
Первые скорые, у них аппарат был нерабочий, они его кололи адреналин, и после адреналина должно быть шокер, а у них был нерабочий. Но они оказали помощь, качали его, но это где-то 40 минут, а потом вторая приехала, ну уже поздно.
Друг Ахмеда, медик за фахом, зафільмував обладнання швидкої.
203 бригада. Дифибрилятор не работает, … тут нет. Вот. Мальчик 30 лет скончался. А тут ездит на скорой без дифибрилятора... . Пустая машина, …!
Біля бюро судово-медичної експертизи зібралися друзі померлого. Чекають на результат і розповідають: Ахмед приїхав із Іраку. Закінчив у Харкові медичний факультет. Цього тижня отримав диплом, планував повертатися додому.
У Центрі екстреної медичної допомоги запевняють: усі швидкі Харкова обладнані дефібриляторами. Пристрої справні і нещодавно пройшли перевірку. Але у випадку з Ахметом дефібрилятор застосовувати було не можна.
Віктор Забашта, директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:
З'ясувалося, що у хлопця асистолія. Це миттєва зупинка серця. під час проведення реанімаційних міроприємств за протоколом дефібриляція не показана. Вона протипоказана. Тому вона і не проводилася. Проводився зовнішній масаж серця, проводилось введення адреналіну. Але, на жаль, врятувати хлопця ми не змогли.
Свою перевірку розпочала поліція.
Анастасія Нестеренко, речниця Слобідського відділу поліції Харкова:
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ з позначкою "природня смерть". Під час досудового розслідування ця версія щодо приладів також буде перевірятися.
До Харкова вже прибув консул Іраку. Він допоможе організувати доставку тіла на батьківщину.
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