Какие продукты помогут снизить уровень сахара в крови [ Редактировать ]
Специалисты назвали перечень продуктов, которые помогают снизить уровень сахара в крови. Об этом пишет svidok.online.
Медики напоминают, что повышенный уровень сахара в крови может наблюдаться при предиабете. Если на этом этапе скорректировать содержание глюкозы в крови и взять его под контроль, можно избежать сахарного диабета.
Чтобы свернуть предиабет, необходима физическая активность в комплексе со здоровым питанием. Эксперты назвали продукты, которые особенно эффективно помогают снизить уровень сахара в крови.
Вода. Ее употребление активизирует вывод избытка сахара с мочой.
Рыба. Рекомендуется как источник высококачественного белка, способствует длительному насыщению, что защищает от потребления углеводов, повышающих сахар в крови. Жирные сорта морской рыбы содержат много ненасыщенных омега-3 кислот, препятствующих воспалению сосудов - характерному нарушению, вызывающемуся хронически высокой концентрацией глюкозы в организме.
Продукты, богатые клетчаткой. Овес, бобовые, яблоки, цитрусовые. Их пищевые волокна замедляют усвоение углеводов и сахара, защищая от резких колебаний его уровня в крови.
Ягоды. Их вещества антоцианы обладают способностью блокировать некоторые пищевые ферменты, делая процесс усвоения углеводов более медленным. Это препятствует всплескам сахара в крови.
Листовая зелень. Шпинат, салатные растения содержат много антиоксидантов, магния и других веществ, способствующих уменьшению содержания глюкозы.
Ранее мы писали о том, какие продукты помогут побороть усталость.
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