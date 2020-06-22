Рацион питания очень важен для поддержания здоровья. Соответственно нужно подходить к его выбору с разумом. Медики рассказали, какие продукты помогут побороть усталость, передает newsyou.info.

Куриная грудка - это ценный источник качественного животного белка. Предпочтение стоит отдавать отварному мясу птицы. Именно оно самое полезное и питательное. Куриная грудка заряжает энергией и устраняет малейшие признаки усталости. Такое мясо считается диетическим и совсем не навредит вашей фигуре, так что в умеренных количествах им можно даже перекусывать поздним вечером, если чувство голода не отступает.

Черника относится к суперфудам XXI века. Что же это такое? Суперфуд - это продукт, который по своему полезному составу максимально приближен к лекарственным препаратам. Поэтому, включив в рацион чернику, вы укрепите иммунитет и зарядите организм необходимыми витаминами и минералами. Кроме того, черника улучшает мозговое кровообращение, снимает усталость и стресс.

Овсянка - это любимый завтрак англичан. Такому успеху есть вполне логичное объяснение. Овсяные хлопья содержат в своем составе магний, белок, фосфор, витамин В1. Эти питательные вещества влияют на уровень энергии в организме и моментально заряжают бодростью, не оставляя и следа от усталости.

Шпинат необходимо включить в рацион сразу по нескольким причинам. Во-первых, это кладезь полезных витаминов и минералов. Во-вторых, шпинат укрепляет иммунитет, улучшает работу пищеварительной системы. А, в-третьих, этот продукт помогает держать организм в тонусе и эффективно устраняет признаки усталости, успокаивает нервную систему.

Натуральный йогурт в отличие от своих аналогов с добавками и ароматизаторами - это ценный продукт. Он полезен для здоровья и детей, и взрослых. Есть сразу несколько причин любить этот продукт. Он достаточно легкий и хорошо усваивается организмом, а также содержит в своем составе полезные бактерии, нормализующие микрофлору кишечника. А недавние исследования показали, что регулярное употребление йогурта помогает бороться с синдромом хронической усталости.

Самое известное свойства граната - это его способность укреплять сердечно-сосудистую систему. Однако это не единственное достоинство необычного фрукта. Гранат является ценным источником витамина С, А, В, Е, Р, кальция, магния, калия, марганца, кобальта. Сочный фрукт наполняет организм энергией, повышает сопротивляемость различным инфекциям и вирусам, стимулирует аппетит.

Орехи - это самый быстрый и простой способ восполнить утраченные силы и вернуть организму бодрость и энергию. Всего лишь небольшая горсть орехов способна сотворить настоящие чудеса. К тому же это ценный источник многих витаминов. Особенно много в орехах витамина Е, который является природным антиоксидантом, а значит, укрепляет иммунитет, повышает защитные силы организма, омолаживает и нормализует работу многих органов.

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