Контроль карантина требуют срочно усилить: в Минздраве обратились к украинцам [ Редактировать ]
В пятницу, 26 июня, после вспышки коронавируса Министерство здравоохранения требует усилить контроль карантина в транспорте и супермаркетах. Ведомство обратилось к контролирующим органам. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
По его словам, должна быть контролируемая ситуация, где может быть максимальная передача вируса.
Минздрав обращается к органам для усиления контроля в транспорте, к людям, которые отвечают за перевозку граждан, в супермаркете, в других заведениях.
Минздрав призывает украинцев носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию.
В частности, согласно рекомендациям, носить маски на улице нужно в случае скопления людей и отсутствия возможности социального дистанцирования не менее 1,5 м.
Также нужно обязательно быть в маске в общественном транспорте и помещениях.
В супермаркетах необходимо перед входом обработать руки антисептиком, надеть маску и соблюдать дистанцию.
Напомним, по состоянию на пятницу, 26 июня, в Украине зафиксирован новый антирекорд, количество зараженных за сутки достигло отметки в 1109 человек.
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