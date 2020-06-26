В пятницу, 26 июня, после вспышки коронавируса Министерство здравоохранения требует усилить контроль карантина в транспорте и супермаркетах. Ведомство обратилось к контролирующим органам. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

По его словам, должна быть контролируемая ситуация, где может быть максимальная передача вируса.

Минздрав обращается к органам для усиления контроля в транспорте, к людям, которые отвечают за перевозку граждан, в супермаркете, в других заведениях.

Минздрав призывает украинцев носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию.

В частности, согласно рекомендациям, носить маски на улице нужно в случае скопления людей и отсутствия возможности социального дистанцирования не менее 1,5 м.

Также нужно обязательно быть в маске в общественном транспорте и помещениях.

В супермаркетах необходимо перед входом обработать руки антисептиком, надеть маску и соблюдать дистанцию.

Напомним, по состоянию на пятницу, 26 июня, в Украине зафиксирован новый антирекорд, количество зараженных за сутки достигло отметки в 1109 человек.