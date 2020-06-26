На подъездах к Одессе образовалась 30-километровая пробка [ Редактировать ]
Украинцев ждут длительные выходные - до вторника. И пока большинство направлений для туров выходного дня по Европе остаются закрытыми из-за карантина, наши граждане решили еще с пятницы отправиться в сторону Одессы и Черного моря, пишет glavcom.
Уже в полдень 26 июня на трассе Киев-Одесса образовалась огромная пробка. Как пишут очевидцы в соцсетях, на подъездах к Одессе стоит 30-километрая колонна автомобилей.
"Трасса Киев - Одесса сейчас. Нужно на выходные поехать к морю - подумала вся страна".
"А на заправках тоже скорее всего очереди. Одна сплошная пробка".
"Спасибо за инфу. Чуть сам не поехал".
"К вечеру пробка растянется в Киев".
Стоит сказать, что за минувшие сутки в Одесской области зафиксировали 64 новых случая заражения коронавирусом. По сравнению с прошлым днем заболеваемость заметно упала. Тогда был поставлен антирекорд - 95 случаев COVID-19.
Ранее сообщалось, что под Одессой ВИЧ-инфицированный умышленно насиловал женщин.
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