Украинцев ждут длительные выходные - до вторника. И пока большинство направлений для туров выходного дня по Европе остаются закрытыми из-за карантина, наши граждане решили еще с пятницы отправиться в сторону Одессы и Черного моря, пишет glavcom.

Уже в полдень 26 июня на трассе Киев-Одесса образовалась огромная пробка. Как пишут очевидцы в соцсетях, на подъездах к Одессе стоит 30-километрая колонна автомобилей.

"Трасса Киев - Одесса сейчас. Нужно на выходные поехать к морю - подумала вся страна". "А на заправках тоже скорее всего очереди. Одна сплошная пробка". "Спасибо за инфу. Чуть сам не поехал". "К вечеру пробка растянется в Киев".

Стоит сказать, что за минувшие сутки в Одесской области зафиксировали 64 новых случая заражения коронавирусом. По сравнению с прошлым днем ​заболеваемость заметно упала. Тогда был поставлен антирекорд - 95 случаев COVID-19.

Ранее сообщалось, что под Одессой ВИЧ-инфицированный умышленно насиловал женщин.