25 июня в Украине стартовала сессия ВНО-2020. Первым экзаменом абитуриенты сдавали математику. сего в тестировании приняли участие 152 180 выпускников. 26 июня правильные ответы опубликовал Украинский центр оценивания качества образования.

Сертификационная работа по математике насчитывает 35 заданий различных форм: с выбором одного правильного ответа (20 заданий), на установление соответствия (4 задания), открытой формы с коротким (8 задач) и развернутым (3 задания) ответом, сообщили в пресс-службе УЦОКО.

Заметим, что в процессе определения результатов ВНО по шкале 100 - 200 баллов будет установлен порог "сдал/не сдал" - минимальный тестовый балл, который за выполнение сертификационной работы может получить участник с минимальным уровнем знаний. На основе тестового балла каждого участника будет определена его рейтинговая оценка.

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