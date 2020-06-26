За сутки скорая помощь в Киеве зарегистрировала 4 падения с высоты, из которых 2 случая - это маленькие дети. 3-летний мальчик выпал из окна 9-этажки.

Мальчик трех лет выпал из окна 9-го этажа. Об этом сообщает "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева".

По предварительной версии, оперся на москитную сетку, которая под его весом вывалилась. Ребенок погиб.

Второй случай закончился тяжелым травмированием. Это шестилетний мальчик, который выпал из окна третьего этажа. На время вызова бригады экстренной медицинской помощи родители ребенка находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы писали, что семь детей утонули при попытке спасти друга.