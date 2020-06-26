В п'ятницю, 26 червня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" голова офісу реформ академії меднаук Ірина Сисоєнко розповіла, який сценарій по коронавірусу нам пророкують науковці уже за декілька тижнів.

Ірино, то про що йдеться у прогнозі вчених. Якими будуть наступні місяці?

Вчені, Академія наук України, Академія медичних наук України постійно говорять про тенденцію збільшення кількості захворюваних. Не можна однозначно говорити про якісь конкретні цифри наперед, тому прогнози формуються на тиждень - на два вперед. Але однозначно те, що кількість захворюваних збільшується і це почалось після 2 травня, коли все ж таки кількість карантинних заходів була зменшена. Люди зловживають всіма заходами.

Чи можна уникнути негативного сценарію? Якщо так - то що мають виконувати громадяни, а що потрібно зараз робити на рівні влади?

По-перше, ми маємо дослухатись до ВОЗ, яка аналізує різні стан в країнах і переймати досвід. І перше, про що говорять мабуть всі - це індивідуальний підхід кожної людини. Тобто має бути маска. Це основа. Друге - дотримання фізичної дистанції. Це елементарні базові заходи, які залежать від кожного з нас і ми маємо це робити.

За всією коронопанікою поза увагою залишається питання реабілітації тих, хто перехворів на ковід. Зокрема і медиків. Чи вивчається зараз це питання і чи розглядається у владних кабінетах?

Це дуже важливе питання і я особисто приділяю цьому велику увагу у своїй діяльності. По-перше, ми розуміємо, що лікування на COVID-19 відбувається декілька тижнів, а питання реабілітації тих, хто перехворів буде відбуватись роками.

Ми ніколи не знаємо, які саме наслідки на організм людини спричиняє коронавірус. Хтось має в подальшому серйозні захворювання із серцево-судинною системою, однозначно, що потребуватись реабілітації хворі на дихальну систему. Також нейрореабілітація, м'язово-скелетна реабілітація. Сьогодні Комітет охорони здоров'я розглядав законопроект про реабілітацію, але він є таким, який по суті не формує умов для справжньої медичної реабілітації в нашій країні. Я вірю в те, що його вдасться серйозно доопрацювати, змінити.