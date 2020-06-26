Херсонський морський торговельний порт віддали інвесторам: Володимир Зеленський взяв участь у підписанні концесійної угоди [ Редактировать ]
Перша морська концесія. Сьогодні Херсонський морський торговельний порт віддали інвесторам на 30 років - обіцяють збільшити перевалку вантажів до 5 мільйонів тонн. Концесія - це особливий інструмент, дещо схожий на оренду. Власність залишається державною, а інвестор вкладається в її розвиток, віддаючи державі частину прибутку та виконуючи соціальні зобов'язання.
Нещодавно депутати ухвалили закон, який це регулює, і ось - перший приклад. Володимир Зеленський сподівається, що не останній. Президент взяв участь у підписанні концесійної угоди.
Володимир Зеленський, президент України:
Сьогодні, мені здається, прекрасна подія для України і, перш за все, для Херсонщини. В нас перша за всю історію часів незалежності України у нас морська концесія, я вітаю всіх. я думаю, можна поаплодувати. Це прекрасно. З інвесторами ми проговорили найголовніші деталі, мені це так здається - це збільшення робочих місць, і не скорочення всіх людей, які працюють. Збільшення робочих місць, збільшення заробітних плат. Будуть складатися нормальні законні умови, ніякого бандитизму. Мені здається це логічним з точки зору країни, яку ми будуємо - вільну, ринкову, демократичну.
по теме
Володимир Зеленський вручив ключі мешканцям зруйнованого вибухом будинку
Володимир Зеленський у Києві зустрівся із мешканцями зруйнованого вибухом будинку. Вручив їм ключі від нових квартир
Володимир Зеленський призначив нового командувача військово-морських сил
Колишній очільник керував флотом з 2016, брав участь в АТО. Адмірал Воронченко був першим, хто повідомив журналістам про грабунок Росією українських суден, які захопили у Керченській протоці
Повінь у Карпатах, стан економіки та відставка уряду: співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко прокоментував важливі питання для України
Завдання для влади на найближчі тижні окреслили сьогодні і в опозиції. Ось що сказав Юрій Бойко
Будівельна мафія в Ірпені: забудовники-злочинці крадуть територію у жителів
Поспішають до місцевих виборів. Забудовники-злочинці намагаються вкрасти якнайшвидше територію у людей та міст
Корупційні апетити: у Києві затримали голову Кіровоградської ОДА
У Києві затримали голову Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Балоня. Йому висувають підозру у вимаганні та отриманні майже двох мільйонів гривень від голови райдержадміністрації за так зване "не втручання у їх діяльність"