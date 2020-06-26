Перша морська концесія. Сьогодні Херсонський морський торговельний порт віддали інвесторам на 30 років - обіцяють збільшити перевалку вантажів до 5 мільйонів тонн. Концесія - це особливий інструмент, дещо схожий на оренду. Власність залишається державною, а інвестор вкладається в її розвиток, віддаючи державі частину прибутку та виконуючи соціальні зобов'язання.

Нещодавно депутати ухвалили закон, який це регулює, і ось - перший приклад. Володимир Зеленський сподівається, що не останній. Президент взяв участь у підписанні концесійної угоди.

Володимир Зеленський, президент України: