Авиакатастрофа МАУ: Иран принял решение по "черным ящикам" [ Редактировать ]
Правительство Ирана приняло решение передать бортовые самописцы со сбитого над Тегераном украинского самолета для расшифровки во Францию.
Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин в Facebook.
"Только что на Совете ИКАО представители Ирана согласились передать во Францию для расшифровки бортовые самописцы самолета Украинских авиалиний рейса PS752. Это стало возможным благодаря последовательному давлению украинского правительства и их коллег из других стран. Поскольку в марте мы уже слышали похожее обещание от Ирана, относимся к сегодняшнему заявлению со сдержанным оптимизмом", - написал Енин.
Дипломат также акцентировал внимание на необходимости провести экспертный анализ информации с бортовых самописцев. Это возможно сделать во Франции с привлечением экспертов из Украины и других стран мира.
"Этот небольшой, но очень важный шаг, который приближает прежде всего семьи погибших и всю Украину к установлению правды о катастрофе и справедливости. Мы продолжим свою работу над установлением справедливости и привлечением к ответственности всех причастных", - подытожил Евгений Енин.
Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился в январе этого года во время вылета из аэропорта Тегерана. Предварительно, борт был сбит двумя иранскими ракетами. На момент катастрофы в самолете находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.
Ранее сообщалось, что Иран готов выплатить компенсации семьям погибших.
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