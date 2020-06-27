Власть далека от реальной жизни и не собирается решать проблемы людей - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Юрий Бойко на этой неделе с рабочими поездками посетил несколько регионов Украины и провел ряд встреч с гражданами. Он отметил, что люди сталкиваются с множеством проблем, однако власть не спешит их решать.
"Учителей и родителей волнует закон о среднем образовании, который их оскорбляет и не дает возможности нормально учиться детям. Получить какую-то перспективу в жизни. Врачей волнуют низкие зарплаты, угрозы увольнений и сокращений. Предпринимателей – невозможность развивать свой бизнес. Давит налоговая, правоохранительные органы. Пенсионеры уже устали от постоянных трудностей и бедности. И самое обидное то, что правительство и власть в целом живут, этого не замечая. Они заняты пиаром и скандалами", – сказал оппозиционный политик.
Но самое страшное, по его словам, что когда в страну приходит беда, они оказываются ни к чему не готовы.
"К эпидемии оказались не готовы, сейчас паводки, которые обрушились на Западную Украину. Что не знали о вырубке лесов? Об экологических проблемах региона?" – акцентирует Юрий Бойко.
Он рассказал, что когда в прошлом и позапрошлом году облетал Карпаты, то увидел лысые горы. "Больше всего рубили, по моим оценкам, в Ивано-Франковской области, которая сейчас наиболее пострадала. Можно по-разному оправдываться, но это варварство не было остановлено. Мы будем требовать, чтобы были привлечены к ответственности все те горе-руководители, которые это допустили", – подчеркнул парламентарий.
Юрий Бойко считает, что правительство, которое не может справиться со стоящими перед страной вызовами, должно быть отправлено в отставку.
"Это абсолютно бездарный Кабмин, от него нет никакой помощи людям. Обещали 500 тысяч рабочих мест, получили 1,5 миллиона безработных. И это только по официальной статистике. Промышленность умирает. Весь мир идет на реструктуризацию, а они платят внешним кредиторам. Правительство совершенно не думает о гражданах Украины и действует в угоду внешним управленцам. Парламент должен набраться политической воли и отправить Кабинет министров в отставку. И мы будем на этом настаивать", – акцентировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.
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