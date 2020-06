Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали в июне незначительное превышение уровня радиоактивных веществ, сообщает The Barents Observer.

В начале июня в Норвегии недалеко от границы с Кольским полуостровом России обнаружили йод-131. В середине июня в Финляндии и Швеции обнаружили радионуклиды цезия, кобальта и рутения - цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103.

Национальный институт здоровья и окружающей среды Нидерландов проанализировал полученные данные и пришел к выводу, что радионуклиды поступили со стороны запада России. В организации допустили, что радиоактивные вещества появились в воздухе после повреждения топливного элемента на АЭС. Количество изотопов настолько мало, что не угрожает окружающей среде или здоровью людей.

Глава Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо опубликовал карту района, где может быть расположен источник изотопов, обнаруженных 22-23 июня. Этот район включает Балтийское море, страны севера Европы, а также часть запада России в районе Санкт-Петербурга.

22-23 июня 2020 года на станции в Швеции обнаружены три изотопа - цезий-134, цезий-137 и рутений-103. Они связаны с ядерным делением. Уровень выше, чем обычно, но не вреден для здоровья человека. Возможная область происхождения обозначена оранжевым цветом на карте.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden🇸🇪 detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN