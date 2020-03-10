В Фукусиме зафиксировали огромный уровень радиации [ Редактировать ]
Эксперты из Greenpeace выявили а Японии, в префектуре Фукусима, вторичное радиационное загрязнение. Оно вызвано высвобождением цезия из-за мощных тайфунов Хагибис и Буалой в 2019 году. Об этом сообщает Lenta ru.
Уровень радиации превысил нормы в десятки раз.
Замеры проводились в течение трех недель в разных районах префектуры, в том числе и административном центре. Из-за обильных дождей, вызванных тропическими циклонами, радионуклиды мигрировали в речные системы с лесистых гор, которые продолжают оставаться источником вторичного загрязнения из-за отсутствия мер по дезактивации.
В природоохранной организации отмечают, что результаты противоречат отчетам японского правительства, которые утверждают, что программа дезактивации эффективна.
Превышение нормального уровня было зафиксировано на всех участках, где проводились замеры. Например, в селе Иитате радиация из-за проливных дождей значительно усилилась по сравнению с результатами наблюдений на протяжении пяти лет.
В районе центральной станции Фукусима были зафиксированы 46 радиационных аномалий, некоторые из которых в 137 раз превышают фоновые уровни, наблюдавшиеся до катастрофы 2011 года.
Ранее мы писали о том, что тайфун "Хагибис" смыл радиоктивные отходы с Фукусимы.
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