Зеленский подписал закон, который позволит привлекать кредиты на ремонты дорог [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" относительно финансирования развития дорожной отрасли, который Верховная Рада приняла 4 июня этого года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства
Этот закон позволит местным властям брать кредиты на ремонты дорог местного значения уже в 2020 году. Согласно документу, 90% общего объема субвенции распределяется между соответствующими местными бюджетами (кроме бюджета Киева) в зависимости от протяженности автомобильных дорог местного значения.
Средства могут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в размере не более 20% размера такой субвенции.
Также эти средства можно будет направить на погашение и обслуживание местного долга по местным внутренним и внешним заимствованиям, привлеченным для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности, в размере не более 30% объема такой субвенции.
Ранее сообщалось, что в Украине потратили половину бюджета из 60-миллиардного фонда борьбы с коронавирусом.
по теме
Остановить "черных лесорубов": стартует национальная инвентаризация лесов
"Паспортизация" лесных ресурсов позволит остановить их незаконную вырубку
Львовский облсовет требует от Зеленского прекратить политические репрессии
Депутаты Львовского облсовета призывают центральную власть не углублять общественно-политическое противостояние в Украине
Законопроект о референдуме: появился текст
Во вторник, 9 июня, на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского о народовластии
Жителі Черкащини вимагають відремонтувати діряві дороги
Вже не перший рік жителі Суботова просять владу відремонтувати місцевий автошлях - доведені до відчаю люди перекрили дорогу
Кабмин обнародовал график повышения минимальной зарплаты
С 1 сентября 2020 года минимальная зарплата вырастет до 5 тыс. грн, 1 января 2021 года - до 6 тыс. грн, а 1 июля 2021 года - до 6,5 тыс. грн