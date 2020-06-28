Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" относительно финансирования развития дорожной отрасли, который Верховная Рада приняла 4 июня этого года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства

Этот закон позволит местным властям брать кредиты на ремонты дорог местного значения уже в 2020 году. Согласно документу, 90% общего объема субвенции распределяется между соответствующими местными бюджетами (кроме бюджета Киева) в зависимости от протяженности автомобильных дорог местного значения.

Средства могут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в размере не более 20% размера такой субвенции.

Также эти средства можно будет направить на погашение и обслуживание местного долга по местным внутренним и внешним заимствованиям, привлеченным для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности, в размере не более 30% объема такой субвенции.

Ранее сообщалось, что в Украине потратили половину бюджета из 60-миллиардного фонда борьбы с коронавирусом.