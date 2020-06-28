Закарпатські бембі. У мальовничому місці між селами Іза та Липча розташована найбільша в Україні ферма оленів. Родом із Далекого Сходу, ці тварини добре прижилися на Закарпатті.

Навіщо розводять цих ссавців і як їм живеться - знає Мар'яна Мартин.

Володимир Сойма працює на оленячій фермі в селі Іза. Зустрічає туристів. А ще - щодня обходить 57 гектарів господарства - перевіряє, чи не забрався на ферму хижак. Супроводжує його - молодий Олень Борька.

Володимир Сойма, працівник оленячої ферми:

Він ручний, з ним можна погратися, погладити можна. Всьо? Не будеш мене бити? Не бий.Я тебе погодовав? Погодовав.

Часто саме після обходів фермери дізнаються про нове потомство.

Володимир Сойма працівник оленячої ферми:

Знаєте іду я раз іду, ага народилося. Сразу і вона там його, кущ ідуть. Іду я наслідующий раз на обход, обхожу і вона його переносить у другоє місто одного дня, потім на другий день у другоє місто. І так за дві неділі переношує його.,а потім як дві неділі пройшло до нас сюди приводить його, щоб його бачили.

Оленів плямистих, або Манджурських завезли в Закарпаття ще в радянські часи з Далекого Сходу. Спочатку їх було п'ятдесят, нині сотні.

Богдан Плиска, власник оленячої ферми:

Всього більше 300, ну їх так порахувати кожного поштучно не можна, бо вони гуляють розмножуються все природнім шляхом.

На фермі Олені живуть, як у дикій природи. Є тут і ліс, і озера. Вода - улюблена оленяча атракція влітку. В догляді звірі невибагливі. Їдять траву, взимку сіно, а ще пшоно. Час прикорму зазвичай в обідню пору.

Іван Орос, працівник оленячої ферми:

Стукає, тут пшиницю зберігаємо. Беремо так пшиниці і виносимо кормить. Так ідеме сюда. Сразу висипаємо так помаленьку.

За рік Олені з'їдають понад п'ятдесят тонн зерна. А ще обожнюють кукурудзяні палички.

Зазвичай Олені плямисті полохливі, однак солодка кукурудзяна паличка робить диво.

Солодкими паличками Оленів пригощають туристи.

Богдан і Варвара Петруки, туристи з Бердичева:

Які хароші, да, хароші давай ще цьому дамо. Ручні, самі йдуть бачите спілкують з нами

Однак туризм приносить фермі невеликий прибуток. Основний заробіток- роги.

Богдан Плиска, власник оленячої ферми:

Скидають такі шайби, це коли вже ріг обрубаний, вони їх скидають оце в нього почали якраз рости роги він вже скинув оті шайби. Кожен день один ріг може вирости на 5 см. І коли вони достигають так см 60-70, ми їх тоді зрізаємо.

Панти зрізають на початку серпня. Для фармацевтичних компаній. Виробляють ліки від перевтоми, неврозів, для нормалізації тиску.

Богдан Плиска, власник оленячої ферми:

Вони пористі, як шоколад, бачите в дірках. Вони дуже мають багато мікроелементів, сильний імуностимулятор.

Довжина оленячих рогів сягає ста двадцяти сантиметрів. Важать тварини близько п'ятдесяти кілограмів. Зараз звірі линяють і скидають старі роги. Та вже за кілька днів можна буде побачити Оленів в усій красі - з новою шерстю та пухнастими панами.