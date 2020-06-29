"Убийца фигуры": ученые назвали самый вредный напиток [ Редактировать ]
Напиток, без которого утро почти каждого из нас добрым не бывает, оказалось может быть достаточно опасным и даже - может привести к опасным проблемам со здоровьем, например - ожирению. Об этом сообщают "The Herald Sun" ссылаясь на исследования ученых Института медицинских исследований Западной Австралии и Университета Западной Австралии.
Стоит отметить, что именно жир в брюшной полости связывают со многими смертельными заболеваниями, а врачи предупреждают о недопустимости ожирения внутренних органов.
Австралийские исследователи выяснили, что кофе, который полезен в малых дозах, становится убийцей фигуры при бесконтрольном употреблении.
Все дело в хлорогеновой кислоте. Она, полученная организмом из пары чашечек ароматного напитка, снижает давление и тормозит накопление жира. Но стоит позволить себе больше кофе – кислота резко бьет по внутренним органам и стирает все свои полезные свойства.
Ученые заявили, что 5 чашек в день приводят к накоплению висцерального жира. Мыши, над которыми ставили эксперименты учены, перебрав кофе, резко толстели. Причем, жировая прослойка росла именно на животе.
Стоит отметить, что именно 5 чашкам кофе финские ученые приписали волшебное свойство снимать похмелье. Они установили - кофе в два раза снижает действие алкоголя на гулявший всю ночь организм.
Как оказалось, пять чашек кофе на следующий день после возлияний помогают остаться в форме и, более того, защищают организм от ферментов, атакующих печень и повышающих риск диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Самый вредоносный фермент, образующийся в организме после распития спиртного, - это фермент печени гамма-глутамилтрансфераза или ГГТ.
Алкогольная математика такова: четыре бутылки вина за вечер повышают уровень ГГТ в три раза, а заветные пять чашек кофе после загула снижают содержание фермента вполовину.
Чтобы найти столь простое, но гениальное решение, финские ученые опросили 19 тыс мужчин и женщин в возрасте от 25 до 75 лет. Они честно отвечали, сколько спиртного обычно пьют и употребляют ли кофе. Затем у респондентов замеряли уровень ГГТ.
Результат поразил: у людей , злоупотребвиших накануне, но запивших все кофе, уровень ГГТ был в два раза ниже, чем у тех, кто просто провел развеселый вечер, но кофе себе утром не налил.
К сожалению, открытие финских ученых порадовало только мужчин. Волшебное действие на фермент ГГТ кофе оказывает только в организме представителей сильного пола, у женщин он на состояние после весело проведенной ночи почему-то не влияет. А вот поправиться от 5 чашек кофе они могут наряду с мужчинами.
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