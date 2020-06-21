Как приготовить полезные летние смузи: рецепты от топ-моделей [ Редактировать ]
Смузи — не только самый полезный, но и самый быстрый и простой вариант завтрака. Модели уже давно признаются ему в любви. А поскольку их фигурами восхищается весь мир, грешно не воспользоваться рецептами смузи от топ-моделей. Пишет портал beautyhub.
Вам тоже летом не охота тратить на приготовление пищи больше 10 минут? Что ж, и не нужно. По крайней мере, не всегда. Ведь самые красивые топ-модели мира щедро делятся любимыми рецептами смузи в соцсетях. Некоторые заменяют коктейлем завтрак, другие используют его в качестве пищи на разгрузочном дне, а третьи – как полезную альтернативу снэкам.
Способ приготовления любого смузи до неприличия прост: смешайте все ингредиенты в блендере до однородности, и наслаждайтесь приятным коктейлем.
Детокс-смузи от Жизель Бюндхен
Модель обожает этот смузи за его вкус, а еще потому, что он "подщелачивающий, богатый питательными веществами, витаминами и минералами". Морковь, яблоко и сельдерей помогут очистить ЖКТ от шлаков и токсинов, чтобы живот всегда оставался плоским.
Ингредиенты:
- 1 морковь;
- 2 стебля сельдерея;
- 1 зеленое яблоко (очищенное от кожуры);
- 4 см корня имбиря;
- ½ свеклы;
- сок 1 лимона;
- горсть листьев шпината;
- 1 стакан воды.
Смузи для плоского живота от Кэндис Свейнпол
У Кэндис всегда плоский живот и сияющая кожа благодаря этому детоксицирующему напитку, ингредиенты которого снижают воспаление изнутри.
Ингредиенты:
- 1 замороженный банан;
- 1 ч. л. протеинового порошка;
- 1 чашка черники;
- 1 ст. л. семян чиа;
- 2 ст. л. миндального масла;
- 1 1/2 стакана кокосовой воды;
- 1 ч. л. спирулины.
Антиоксидантный смузи от Карли Клосс
Модель начинает почти каждое утро с легкого смузи, богатого антиоксидантами. Всего четыре ингредиента содержат протеин, витамины, минералы и антиоксиданты, которые защищают кожу от вредных свободных радикалов.
Ингредиенты:
- 1 банан;
- 1/2 –1 стакан ежевики;
- 1 стакан миндального молока;
- 1 ложка шоколадного протеинового порошка.
Смузи для ускорения метаболизма от Адрианы Лимы
Один из секретов стройности Лимы – это чрезвычайно простой коктейль. "Мой любимый утренний смузи – это очень простая смесь авокадо и меда на водной основе. В дни, когда я хочу чего-нибудь более тяжелого или когда тренируюсь, я делаю йогуртово-молочную основу, чтобы начать утро с полезного старта", – говорит она в интервью для американского Vogue.
Ингредиенты:
- 1 стакан воды;
- 1/2 авокадо;
- мед по вкусу.
Можно заменить 1 стакан воды 1 стаканом растительного молока и 1/2 стакана йогурта для более густой текстуры и большего количества белка.
Витаминный смузи от Оливии Калпо
Всякий раз, когда напряженный график Калпо начинает сказываться на ее самочувствии и внешнем виде, модель полагается на этот цитрусовый смузи для повышения иммунитетом.
Ингредиенты:
- 1 чашка замороженной клубники;
- 1 чашка замороженного манго;
- 1 апельсин, очищенный;
- 1 стакан воды или апельсинового сока;
- 1 ст. л. семян чиа.
Смузи с омега-3 от Рози Хантингтон-Уайтли
Рози говорит, что секрет ее сияющей кожи – этот зеленый смузи. Витамины В, С и Е, а также калий, кальций, железо, магний и омега-3 жирные кислоты – все они содержатся в этом коктейле. И все они способствуют росту волос и защищают кожу от свободных радикалов.
Ингредиенты:
- 3 горсти шпината;
- 1 яблока без кожуры;
- 2 стебля сельдерея;
- 1 ст.л. льняного или кокосового масла;
- 1 банан или 1/2 авокадо.
Смузи для бодрости от Санне Влоет
В рецепте есть все, что вы когда-либо хотели от смузи – кремовая текстура (благодаря банану), сладкий вкус (от ягод) и высокое содержание белка (благодаря шпинату и протеину). Этот рецепт поможет поддерживать фигуру в идеальной форме.
Ингредиенты:
- 1 банан;
- 1 стакан замороженной черники;
- 50 г свежего шпината;
- протеиновый порошок;
- 1 стакан миндального молока (можно заменить любым растительным);
- ванильный экстракт – по вкусу.
Читайте также, какой напиток замедляет старение.
по теме
Лучше не смешивать: врачи заявили о вреде популярного салата
Салат из огурцов и помидоров может навредить организму
Какой плод лучше всего борется с анемией и малокровием
Польза и вред плода, который помогает работе мозга
Какие каши способны навредить организму
Медики заявили, что некоторые каши могут нанести вред здоровью
С чем категорически нельзя есть хлеб
Медики рассказали, с чем нельзя сочетать хлеб
Медики назвали безопасную "дозу" мороженого
По словам медика, категорически запрещается лакомиться этой сладостью каждый день