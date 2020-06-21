Смузи — не только самый полезный, но и самый быстрый и простой вариант завтрака. Модели уже давно признаются ему в любви. А поскольку их фигурами восхищается весь мир, грешно не воспользоваться рецептами смузи от топ-моделей. Пишет портал beautyhub.

Вам тоже летом не охота тратить на приготовление пищи больше 10 минут? Что ж, и не нужно. По крайней мере, не всегда. Ведь самые красивые топ-модели мира щедро делятся любимыми рецептами смузи в соцсетях. Некоторые заменяют коктейлем завтрак, другие используют его в качестве пищи на разгрузочном дне, а третьи – как полезную альтернативу снэкам.

Способ приготовления любого смузи до неприличия прост: смешайте все ингредиенты в блендере до однородности, и наслаждайтесь приятным коктейлем.

Детокс-смузи от Жизель Бюндхен

Модель обожает этот смузи за его вкус, а еще потому, что он "подщелачивающий, богатый питательными веществами, витаминами и минералами". Морковь, яблоко и сельдерей помогут очистить ЖКТ от шлаков и токсинов, чтобы живот всегда оставался плоским.

Ингредиенты:

1 морковь;

2 стебля сельдерея;

1 зеленое яблоко (очищенное от кожуры);

4 см корня имбиря;

½ свеклы;

сок 1 лимона;

горсть листьев шпината;

1 стакан воды.

Смузи для плоского живота от Кэндис Свейнпол

У Кэндис всегда плоский живот и сияющая кожа благодаря этому детоксицирующему напитку, ингредиенты которого снижают воспаление изнутри.

Ингредиенты:

1 замороженный банан;

1 ч. л. протеинового порошка;

1 чашка черники;

1 ст. л. семян чиа;

2 ст. л. миндального масла;

1 1/2 стакана кокосовой воды;

1 ч. л. спирулины.

Антиоксидантный смузи от Карли Клосс

Модель начинает почти каждое утро с легкого смузи, богатого антиоксидантами. Всего четыре ингредиента содержат протеин, витамины, минералы и антиоксиданты, которые защищают кожу от вредных свободных радикалов.

Ингредиенты:

1 банан;

1/2 –1 стакан ежевики;

1 стакан миндального молока;

1 ложка шоколадного протеинового порошка.

Смузи для ускорения метаболизма от Адрианы Лимы

Один из секретов стройности Лимы – это чрезвычайно простой коктейль. "Мой любимый утренний смузи – это очень простая смесь авокадо и меда на водной основе. В дни, когда я хочу чего-нибудь более тяжелого или когда тренируюсь, я делаю йогуртово-молочную основу, чтобы начать утро с полезного старта", – говорит она в интервью для американского Vogue.

Ингредиенты:

1 стакан воды;

1/2 авокадо;

мед по вкусу.

Можно заменить 1 стакан воды 1 стаканом растительного молока и 1/2 стакана йогурта для более густой текстуры и большего количества белка.

Витаминный смузи от Оливии Калпо

Всякий раз, когда напряженный график Калпо начинает сказываться на ее самочувствии и внешнем виде, модель полагается на этот цитрусовый смузи для повышения иммунитетом.

Ингредиенты:

1 чашка замороженной клубники;

1 чашка замороженного манго;

1 апельсин, очищенный;

1 стакан воды или апельсинового сока;

1 ст. л. семян чиа.

Смузи с омега-3 от Рози Хантингтон-Уайтли

Рози говорит, что секрет ее сияющей кожи – этот зеленый смузи. Витамины В, С и Е, а также калий, кальций, железо, магний и омега-3 жирные кислоты – все они содержатся в этом коктейле. И все они способствуют росту волос и защищают кожу от свободных радикалов.

Ингредиенты:

3 горсти шпината;

1 яблока без кожуры;

2 стебля сельдерея;

1 ст.л. льняного или кокосового масла;

1 банан или 1/2 авокадо.

Смузи для бодрости от Санне Влоет

В рецепте есть все, что вы когда-либо хотели от смузи – кремовая текстура (благодаря банану), сладкий вкус (от ягод) и высокое содержание белка (благодаря шпинату и протеину). Этот рецепт поможет поддерживать фигуру в идеальной форме.

Ингредиенты:

1 банан;

1 стакан замороженной черники;

50 г свежего шпината;

протеиновый порошок;

1 стакан миндального молока (можно заменить любым растительным);

ванильный экстракт – по вкусу.

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