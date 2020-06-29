Ветеран війни на Донбасі потребує лікування онкології [ Редактировать ]
Він одним з перших пішов захищати Україну від ворога в 2014 році, а сьогодні - допомога потрібна йому. Володимир Потороченко - офіцер з підрозділу, інформація про який під грифом "секретно". Поранення на фронті обернулось для військового страшним вироком - рак. Історія ветерана АТО - в сюжеті Ірини Баглай.
Сімдесят третій центр морських спецоперацій. На особистій карті АТО офіцера Володимира Потороченка - такі гарячі точки, як Донецький аеропорт, південно-східний фронт. Бої в тилу ворога. Це все, про що дуже стримано розповідають його побратими та рідні. Вихвалятися не звикли, та й сам Володимир, перебуваючи на фронті, ніколи не вдавався в подробиці.
Анастасія, дочка:
Все хорошо, на данный момент не знаю, что будет в ближайшее время не знаю, когда наберу и так могло пройти три недели ни смс ни звонка, и ты сидишь и ждешь, что все хорошо.
Родина була проти рішення Володимира, але офіцер запасу не зміг лишатись удома, коли ворог атакував його країну.
Анастасія, дочка:
Он не остался в стороне, сказал - кто как не я.
Під час виконання одного з бойових завдань - зазнав поранення.
Юрій Талош, побратим:
Він не лише отримав осколкове поранення він ще закрив двох бійців, які були без бронежилетів. Вчинок справжнього командира.
Поранення, контузія лише цим не минулось. Лікарі встановили страшний діагноз - рак.
Анастасія, дочка:
У него была гематома после удара. Сделали обследование и как оказалось там маленькая опухоль и она злокачественная.
Тепер для родини Володимира почалась війна на іншому фронті.
Олександр Загребельний побратим:
Там ти знаєш ціль і знаєш майже все, що можна очікувать, а тут все може кардинально мінятись. При чому по обставинах, які від тебе не залежать.
Повернувшись із фронту, Володимир встиг організувати спілку ветеранів - гуртом вони допомагали військовим повернутись до мирного життя.
Олександр Березицький, побратим:
Как отец командир. Много единомышленников образовалось и опять же, вокруг Володи собрался вокруг костяк.
Операція, хіміотерапія, тривалі місяці виснажливої боротьби. І пошук грошей, адже пільгове лікування не покривало всіх витрат.
Ольга, дружина:
И вот когда мы немножко начали выдыхать и приводить его в чувства, случился инсульт. Никакие льготы на эти препараты не действуют они стоят колоссальных денег.
Хвороба повернулась зі ще більшою силою. Проте ні Володимир, ні його близькі не опускають рук.
Ольга, дружина:
Ребята, когда были там они никогда не опускали руки и делали все возможное так же и здесь, я все-таки, думаю, что этот фронт, который здесь он даже сложнее.
Нині Володимир удома, прогнози лікарів невтішні. Але родина не втрачає надії, шукає підтримки - як фінансової, так і медичної. Уже звернулись по допомогу до іноземних фахівців.
Реквізити для допомоги:
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