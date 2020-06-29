Тепер для родини Володимира почалась війна на іншому фронті

Він одним з перших пішов захищати Україну від ворога в 2014 році, а сьогодні - допомога потрібна йому. Володимир Потороченко - офіцер з підрозділу, інформація про який під грифом "секретно". Поранення на фронті обернулось для військового страшним вироком - рак. Історія ветерана АТО - в сюжеті Ірини Баглай.

Сімдесят третій центр морських спецоперацій. На особистій карті АТО офіцера Володимира Потороченка - такі гарячі точки, як Донецький аеропорт, південно-східний фронт. Бої в тилу ворога. Це все, про що дуже стримано розповідають його побратими та рідні. Вихвалятися не звикли, та й сам Володимир, перебуваючи на фронті, ніколи не вдавався в подробиці.

Анастасія, дочка:

Все хорошо, на данный момент не знаю, что будет в ближайшее время не знаю, когда наберу и так могло пройти три недели ни смс ни звонка, и ты сидишь и ждешь, что все хорошо.

Родина була проти рішення Володимира, але офіцер запасу не зміг лишатись удома, коли ворог атакував його країну.

Анастасія, дочка:

Он не остался в стороне, сказал - кто как не я.

Під час виконання одного з бойових завдань - зазнав поранення.

Юрій Талош, побратим:

Він не лише отримав осколкове поранення він ще закрив двох бійців, які були без бронежилетів. Вчинок справжнього командира.

Поранення, контузія лише цим не минулось. Лікарі встановили страшний діагноз - рак.

Анастасія, дочка:

У него была гематома после удара. Сделали обследование и как оказалось там маленькая опухоль и она злокачественная.

Тепер для родини Володимира почалась війна на іншому фронті.

Олександр Загребельний побратим:

Там ти знаєш ціль і знаєш майже все, що можна очікувать, а тут все може кардинально мінятись. При чому по обставинах, які від тебе не залежать.

Повернувшись із фронту, Володимир встиг організувати спілку ветеранів - гуртом вони допомагали військовим повернутись до мирного життя.

Олександр Березицький, побратим:

Как отец командир. Много единомышленников образовалось и опять же, вокруг Володи собрался вокруг костяк.

Операція, хіміотерапія, тривалі місяці виснажливої боротьби. І пошук грошей, адже пільгове лікування не покривало всіх витрат.

Ольга, дружина:

И вот когда мы немножко начали выдыхать и приводить его в чувства, случился инсульт. Никакие льготы на эти препараты не действуют они стоят колоссальных денег.

Хвороба повернулась зі ще більшою силою. Проте ні Володимир, ні його близькі не опускають рук.

Ольга, дружина:

Ребята, когда были там они никогда не опускали руки и делали все возможное так же и здесь, я все-таки, думаю, что этот фронт, который здесь он даже сложнее.

Нині Володимир удома, прогнози лікарів невтішні. Але родина не втрачає надії, шукає підтримки - як фінансової, так і медичної. Уже звернулись по допомогу до іноземних фахівців.

Реквізити для допомоги: