Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгений Брагарь "сцепился" с пользовательница сети, заявив ей, что "может и послать". Об этом сообщает "Обозреватель".

Переписка состоялась на странице политика в Facebook под одним из его постов. Комментатор оставил под сообщением Брагарь - об участии в выборах в Совет общественного контроля при НАБУ фейковых организаций - такой текст (цитируем): "Та ти сі вспокоїш, чи нє?"

На это политик посоветовал пользователю отписаться от его страницы, если тот не хочет ее читать.

В обсуждение вмешался другая пользовательница, оставив комментарий: "А почему вы тыкаете, Уважаемый депутат? Вы забыли, на чьи налоги живете и кто вам деньги платит? Может вам напомнить?"

На что Евгений Брагарь ответил : "Могу и послать".

В одном из следующих комментариев он объяснил свой ответ тем, что "придерживается норм морали, защищая собственную идеологическую позицию".

Стоит отметить, что это не первый скандал Брагаря, ранее он прославился благодаря совету пенсионерке: "продать собаку, если она элитной породы и оплатить комуналку".

Напомним, ранее "Слуга народа" оконфузилась в прямом эфире и не смогла назвать цены на основные продукты.

Читайте также, ранее на заправке избили депутата от "Слуги народа".