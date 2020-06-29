Невдоволення Зеленським вперше перевищило підтримку - соцопитування [ Редактировать ]
Довіра до президента Володимира Зеленського падає. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Вперше за час перебування на посаді незадоволення діями та заявами гаранта перевищило підтримку.
Як з іншими органами влади - дивіться далі.
Вперше за рік президенства недовіра громадян до Володимира Зеленського перетнула позначку - "довіри". Про це свідчать результати опитувань Київського міжнародного інституту соціології.
Якщо його дії та заяви підтримували ще у травні 47% опитуваних, то у червні прихильників поменшало до 38 процентів. Знаково - що кількість незадоволених вперше перевищила число симпатиків - на сьогодні критиків дій глави держави - 45%.
Також від місяця до місяця незадоволення лунають і щодо дій Кабінету міністрів. Проти роботи уряду - у рамках статистичної похибки - від травня до червня - 60% респондентів.
Підтримують дії Кабміну менше чверті населення. Не ліпші настрої громадян і щодо Верховної Ради. Невдоволення її діями висловлюють більше шістдесяти процентів опитаних. Підтримує її діяльність - лише п'ята частина українців.
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