Після майже тижневого піку коронавірусна статистика в Україні почала знижуватися. За добу 646 нових випадків. Найбільше з них у Львівській та Закарпатській областях. Проте вилікувалось небагато - лише 93 українці.

Тим часом у Кабміні склали карту та показали, які з регіонів найбільше готові до чергового послаблення карантину. Оцінювали за завантаженням лікарень, кількістю тестів та виявлених інфікованих.

Найбільш готові, на думку урядовців, центральні області, зокрема, Черкаси, Кропивницький, Дніпро та Полтава. А ось на заході, в Одесі, столиці та східних областях скасовувати обмеження ще зарано. Зокрема, на Донеччині і Луганщині через те, що відкрили КПВВ із тимчасово окупованими територіями. Ті, хто звідти виїжджає, обов'язково мають здати ПЛР-тест. Самоізоляцію можна не проходити, якщо результат негативний.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: