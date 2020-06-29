У Кабміні показали карту регіонів, що готові до послаблення карантину [ Редактировать ]
Після майже тижневого піку коронавірусна статистика в Україні почала знижуватися. За добу 646 нових випадків. Найбільше з них у Львівській та Закарпатській областях. Проте вилікувалось небагато - лише 93 українці.
Тим часом у Кабміні склали карту та показали, які з регіонів найбільше готові до чергового послаблення карантину. Оцінювали за завантаженням лікарень, кількістю тестів та виявлених інфікованих.
Найбільш готові, на думку урядовців, центральні області, зокрема, Черкаси, Кропивницький, Дніпро та Полтава. А ось на заході, в Одесі, столиці та східних областях скасовувати обмеження ще зарано. Зокрема, на Донеччині і Луганщині через те, що відкрили КПВВ із тимчасово окупованими територіями. Ті, хто звідти виїжджає, обов'язково мають здати ПЛР-тест. Самоізоляцію можна не проходити, якщо результат негативний.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Самоізоляцію або обсервацію не повинні проходити лише діти, які приїжджають здавати ЗНО, або вступати до українських вузів з тимчасово окупованих територій. якщо ми говоримо про зміни, які було внесено на останньому засіданні Кабміну, то ми дозволили, якщо людина приїжджає з тимчасово окупованих територій, або із червоної зони, в такому випадку вони повинні встановити додаток - "Дій вдома".
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