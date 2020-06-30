Американские ученые шокировали заявлением о новых симптомах коронавируса. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) добавил ко всем имеющимся симптомам новые: насморк, чихание, тошноту и диарею. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на заявление ученых.

Исходя из этого, в списке американского Центра насчитывается уже 12 признаков, которые могут свидетельствовать об инфицировании коронависрусом.

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Стоит отметить, что в начале пандемии в США официально были признаны только 3 главных симптомы: лихорадка, кашель и одышка.

Список признаков COVID-19, признанных CDC:

лихорадка

высокая температура

озноб

кашель

одышка или затрудненное дыхание

усталость

мышечная боль

ломота

головная боль

потеря вкуса, запаха

боль в горле

заложенность носа, насморк

тошнота, рвота

Напомним, ранее мы сообщали, что Китай готов применить мощную вакцину от COVID-19.

Как мы ранее сообщали, в Украине приумножилось количество больных пневмонией.