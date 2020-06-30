Ученые назвали 4 новых симптома коронавируса [ Редактировать ]
Американские ученые шокировали заявлением о новых симптомах коронавируса. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) добавил ко всем имеющимся симптомам новые: насморк, чихание, тошноту и диарею. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на заявление ученых.
Исходя из этого, в списке американского Центра насчитывается уже 12 признаков, которые могут свидетельствовать об инфицировании коронависрусом.
Стоит отметить, что в начале пандемии в США официально были признаны только 3 главных симптомы: лихорадка, кашель и одышка.
Список признаков COVID-19, признанных CDC:
- лихорадка
- высокая температура
- озноб
- кашель
- одышка или затрудненное дыхание
- усталость
- мышечная боль
- ломота
- головная боль
- потеря вкуса, запаха
- боль в горле
- заложенность носа, насморк
- тошнота, рвота
Напомним, ранее мы сообщали, что Китай готов применить мощную вакцину от COVID-19.
Как мы ранее сообщали, в Украине приумножилось количество больных пневмонией.
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