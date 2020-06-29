Китай готов применить мощную вакцину от COVID-19 [ Редактировать ]
Китай одобрил использование на военных экспериментальной вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной китайской компанией по производству вакцин CanSino Biologics и исследовательским институтом Академии военных наук. Об этом стало известно из заявления компании CanSino Biologics.
Использование Ad5-nCoV на данный момент ограничено только военными структурами, и пока не может иметь более широкого охвата без одобрения со стороны отдела материально-технического обеспечения Народно-освободительной армии Китая
По данным компании, Центральная военная комиссия Китая одобрила применение вакцины сроком на один год.
Как показали клинические исследования, что потенциальная вакцина Ad5-nCoV безопасна и в "определенной степени" эффективна.
Разработчик также заявил, что препарат предотвращает развитие осложнений, которые вызывает коронавирус.
При этом CanSino Biologics отмечает, что коммерческий успех вакцины не может быть гарантирован.
Всего в Китае разрабатывают восемь потенциальных вакцин. Ad5-nCoV является одной из них.
Ранее Компания China National Biotec Group (CNBG), которая разрабатывает две вакцины от коронавируса, заявила об успешных результатах тестирования на людях одной из них.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Китае коронавирусом заболели 500тыс.людей.
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