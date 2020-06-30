Какой знак зодиака самый смелый [ Редактировать ]
Кто уверен в себе, тому не знакомо чувство страха. Но мало быть просто смелым, нужно еще уметь вовремя и с умом это качество применять. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый бесстрашный и мужественный.
На первом месте в рейтинге самых смелых знаков зодиака находится Овен. И это неудивительно, потому что уверенность и напор, с которым по жизни идут Овны, знакома практически всем.
Сами Овны при этом прекрасно отдают себе отчет в своей смелости, как бы импульсивны и скоры на реакцию они не были.
Ранее мы писали, какой знак зодиака самый требовательный.
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