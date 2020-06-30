Кто уверен в себе, тому не знакомо чувство страха. Но мало быть просто смелым, нужно еще уметь вовремя и с умом это качество применять. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый бесстрашный и мужественный.

На первом месте в рейтинге самых смелых знаков зодиака находится Овен. И это неудивительно, потому что уверенность и напор, с которым по жизни идут Овны, знакома практически всем.

Сами Овны при этом прекрасно отдают себе отчет в своей смелости, как бы импульсивны и скоры на реакцию они не были.

Ранее мы писали, какой знак зодиака самый требовательный.