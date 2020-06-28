За минувшие сутки, 27 июня, в Украине госпитализировали 237 человек с коронавирусом, что является абсолютным рекордом с начала эпидемии. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В субботу было подтверждено 917 случаев заболевания COVID-19, из них 19 летальных. Выздоровели 233 пациента. С начала эпидемии в Украине заболели 42 982 человека, из них 1 129 - умерли.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки лидерами по заболеваемости были Львовская (+173), Ровенская (+93) и Закарпатская (+86) области.