Коронавирус в Украине поставил антирекорд по госпитализации (видео) [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 27 июня, в Украине госпитализировали 237 человек с коронавирусом, что является абсолютным рекордом с начала эпидемии. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В субботу было подтверждено 917 случаев заболевания COVID-19, из них 19 летальных. Выздоровели 233 пациента. С начала эпидемии в Украине заболели 42 982 человека, из них 1 129 - умерли.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки лидерами по заболеваемости были Львовская (+173), Ровенская (+93) и Закарпатская (+86) области.
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Лидером по количеству заражений является Львовская (139), Закарпатская (109) и Ровенская области (83)