Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников, показав новые фото на своей странице в Instagram.

На снимке Леся запечатлена в коротких шортиках и топе, которые идеально подчеркивают ее стройные формы.

Фанаты оценили сексуальный образ ведущей и "засыпали" ее лестными комментариями.

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.

Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.