Леся Никитюк похвасталась стройными ногами (фото) [ Редактировать ]
Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников, показав новые фото на своей странице в Instagram.
На снимке Леся запечатлена в коротких шортиках и топе, которые идеально подчеркивают ее стройные формы.
Фанаты оценили сексуальный образ ведущей и "засыпали" ее лестными комментариями.
Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.
Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.
по теме
"За мной следят": Леся Никитюк шокировала фанатов
Известная ведущая поделилась с поклонниками новым снимком
Леся Никитюк поразила поклонников странным фото
Леся Никитюк снова рассмешила поклонников
Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк не перестает удивлять фанатов
"Как булочка": кудрявая Тина Кароль шокировала фанатов
Известная украинская певица порадовала своих фанатов новым фото