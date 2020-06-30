С 1 июля в Украине значительно ужесточат наказание за вождение в нетрезвом виде.

Теперь вождение в пьяном виде будет квалифицировано как уголовное преступление, а не как административное нарушение. Согласно новой статье 286-1 Уголовного кодекса, водитель получит судимость даже в том случае, если за правонарушение его задержат впервые.

Информация о судимости остается в электронной базе данных Национальной полиции, даже если будет погашена позже - что может влиять на жизненный и карьерный путь человека. А в справке об отсутствии / наличии судимости запись о привлечении к уголовной ответственности будет отображаться всегда.

Читайте также Киев изменит правила проезда для льготников с 1 июля

Кроме того, расширен перечень обстоятельств, когда водителя могут признать виновным в нетрезвом вождении.

Теперь уголовная ответственность наступает в таких случаях:

вождение в нетрезвом состоянии;

допуск за руль другого нетрезвого лица;

отказ водителя пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения или относительно употребления таких лекарственных препаратов;

употребление алкоголя, наркотиков и лекарственных препаратов на их основе после остановки полицией или после ДТП, но до медицинского освидетельствования - чтобы исключить случаи, когда водители таким образом пытались избежать ответственности.

Также увеличатся суммы штрафов. Кроме того, права будут забирать даже при первом случае правонарушения.

при первом нарушении - от 17 тыс. до 32 тыс. грн (от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан) плюс лишение права управлять транспортным средством на срок до 3 лет;

при повторном правонарушении - штраф до 51 тыс. грн с лишением права управлять транспортным средством от 2 до 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Украине устанавливают новые дорожные знаки.