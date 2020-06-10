В Украине устанавливают новые дорожные знаки: что изменится [ Редактировать ]
"Укравтодор" планирует ввести новую навигацию на автомобильных дорогах и установить новые знаки дорожного движения. Об этом заявил председатель государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков в Facebook.
По его словам, главная задача новой навигации - сделать ориентирование в путешествиях максимально комфортным и доступным.
"Мы часто забываем о том, для чего вообще нужны дорожные знаки. Это информация для планирования маршрутов, предупреждения о возможных дорожных осложнениях и запрещены действия. От их качества и функциональности зависит безопасность участников дорожного движения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что первые экспериментальные знаки уже установили во Львовской области. В дальнейшем "Укравтодор" планирует ввести новую навигацию на маршруте Киев – Днепр (Н-31), Северодонецк-КПП – Станица Луганская, Киев – Знаменка (Н-01) и многих других маршрутах. Если новая система навигации будет эффективная, ее постепенно обновлять по всей стране.
Как изменятся дорожные знаки
Шрифты
Предлагают использовать заглавные буквы в начале сообщения и начале каждого слова, другие буквы строчные. По исследованиям расстояние считывания с таких надписей на 10% больше, чем всеми прописными.
Также предлагают внедрить новый шрифт – Road UA. Это современный европейский шрифт, основанный на проверенных шрифтах с силуэтами отдельных символов более подобных имеющегося шрифта ГОСТ, чтобы кардинально не ломать визуальную привычку. Также в шрифтах будут различные начертания: medium – для надписей на темном фоне и bold – для надписей на светлом, чтобы надписи на разном фоне оптически выглядели одинаковыми.
Размеры текста
Изменят и размер текста, который считывается в зависимости от расстояния. Поэтому планируют рассчитать, какой размер должен быть на участках с разной скоростью.
Пиктограммы
Пиктограммы помогают быстрее считывать информацию. Планируют ввести отметку центра города. Также динамические – для быстрой реакции. На пиктограммы, отражающие движение, водители реагируют быстрее.
Цвета номеров трасс
Также планируют применять цвет по приоритетам дорог:
Е 40 Европейский маршрут – зеленый.
М 03 Международная дорога – красный.
Н 01 Национальная – красный.
Р 16 Региональная – без цвета.
Т 14-02 Территориальная – без цвета.
Номера трасс
Также предлагают убрать дефисы в номерах дорог. Дефис планируют оставить в номере территориальных дорог Т 14-16, где первые две цифры означают номер области, а остальные две – номер дороги.
Разделение направлений
Много информации требует много времени на считывание. Более трех направлений сложно воспринимать, поэтому их разнесут на отдельные знаки.
Разделение городской и загородной навигации
Городскую навигацию (на белом фоне) и загородную (на синем фоне) предлагают разделить на различные носители для разделения контекста.
Форма знаков
Для съездов на развязках предлагают применять знак со срезанным краем, он своей формой усиливает восприятие направления в сторону.
Экстренные службы
На въезде в город предлагают дать понимание, есть здесь экстренные службы (больница, полиция), сколько к ним ехать и куда. В черте города уместно на пути к службам устанавливать знаки для подтверждения направления.
Новые отметки
На знаках подтверждения сверху планируют наносить большой номер трассы, на которой сейчас едет водитель, если в том же направлении есть важный город, но чтобы добраться до него надо съехать на другую трассу, придадут линию-разделитель, а номер трассы разместят после названия.
Приоритетное направление на схемах
Для упрощения ориентирования в схемах предлагают выделять толщиной и размером стрелок главное направление. В приоритете – трасса, которой следует водитель.
Размещение знаков
Часто знаки устанавливают непосредственно в точках поворота. Но знак предлагают ставить заранее, чтобы водитель мог сориентироваться и при необходимости осуществить маневр. Это расстояние может зависеть от скорости движения на участке.
Ранее мы писали о том, что в Украине запустили систему автофиксации нарушений ПДД.
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