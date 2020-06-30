За сутки в столице зафиксировали 57 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, общее количество заболевших киевлян перевалило за 5 тысяч и составляет 5037 человек.

У 57 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. На сегодня в столице уже 5037 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Отмечается, что среди заболевших:

24 женщины, возрастом от 18 до 72 лет;

32 мужчины в возрасте от 20 до 67 лет;

Восьмилетний мальчик.

Известно, что наибольшее количество инфицированных наблюдают в Днепровском районе (21 пациент), Шевченковском районе (16 больных) и Деснянском районе (10 случаев).

Фото: КГГА

Ранее мы писали, что в Украине все больше инфицированных коронавирусом граждан. Количество заболевших составляет 44 344 человека.