Коронавирус в Киеве: количество инфицированных возросло [ Редактировать ]
За сутки в столице зафиксировали 57 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, общее количество заболевших киевлян перевалило за 5 тысяч и составляет 5037 человек.
У 57 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. На сегодня в столице уже 5037 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Отмечается, что среди заболевших:
- 24 женщины, возрастом от 18 до 72 лет;
- 32 мужчины в возрасте от 20 до 67 лет;
- Восьмилетний мальчик.
Известно, что наибольшее количество инфицированных наблюдают в Днепровском районе (21 пациент), Шевченковском районе (16 больных) и Деснянском районе (10 случаев).
Фото: КГГА
Ранее мы писали, что в Украине все больше инфицированных коронавирусом граждан. Количество заболевших составляет 44 344 человека.
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