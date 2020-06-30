В городе Боссьер американского штата Луизиана 26-летний Кевин Уайз залез в аквариум магазина спорттоваров после обещания в соцсети TikTok. Об этом сообщает Associated Press.

"Я сказал, что, если я получу 2000 лайков, я прыгну в аквариум. Я получил гораздо больше и не хотел быть лжецом", - объяснил мужчина.

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Он погрузился в аквариум, который был в магазине Bass Pro Shop, и начал плавать.

"Мы услышали сильный всплеск, и я подумал, что это одна из рыб", - отметил покупатель, который стал очевидцем события

Позже Уайз вылез из аквариума и в мокрой одежде начал бежать из магазина. В свою очередь, менеджмент Bass Pro Shops подал жалобу на нарушителя в городское управление полиции.

Руководство магазина сообщило, что аквариум емкостью в 13 000 галлонов нужно было вычистить после купания Уайза. Нарушителя обвинили в повреждении имущества и вызвали в суд.

Сам Уайз сказал, что планирует продолжать снимать видео для своих подписчиков, но предостерег других людей от совершения подобных поступков.

Ранее сообщалось, что в Запорожье мужчина прыгал по кассам супермаркета.