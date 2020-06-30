В США семья провела "спасательную операцию" для медвежонка (видео) [ Редактировать ]
В американском штате Висконсин по озеру Марш-Миллер супруги плыли на моторной лодке, когда заметили медвежонка, чья голова застряла в банке.
Об этом пишет пользователь Facebook.
По ее словам, животное плыло по озеру со стеклянной банкой на голове, а семья смогла освободить его от мук.
Никогда не думала, что мы сделаем подобное в нашей жизни. Вчера на озере Маршмиллер с Брайаном Хертом и Брэди Хертом мы заметили этого бедного медведя. После всего этого он добрался до берега.
Отмечается, что именно глава семьи снимал ловушку с головы медвежонка.
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