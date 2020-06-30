Ліквідація наслідків повеней: Україна отримала допомогу від Італії [ Редактировать ]
Україна отримала першу гуманітарну допомогу від уряду Італії. Борт приземлився в аеропорту Львова. Привіз 12 тонн обладнання для ліквідації наслідків повеней. Це мотопомпи, надувні човни та намети, електростанції і бензопили. Усе передадуть рятувальникам на Івано-Франківщину. А ввечері надзвичайники очікують ще один італійський борт з допомогою.
Бянке Сімоне, представник військових повітряних сил Італії:
Це перший літак. Увечері прибуде ще другий, він доправить ще більший вантаж. Це помпи для відкачування води, бензопили і решта необхідного обладнання в разі надзвичайних ситуацій.
Руслан Білошицький, заступник голови ДСНС:
Ми зараз отримали допомогу на запит української сторони. Нам потрібно додаткове обладнання щоб бистріше ліквідувати цю надзвичайну ситуацію.
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