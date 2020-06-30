Жена президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение в стационаре киевской больнице. Ранее у нее подтвердили коронавирус, а после обнаружили двустороннюю полисегментарную пневмонию. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что она чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает.

Однако Зеленская все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей.

Ранее мы писали о том, что Елена Зеленская ушла на самоизоляцию.