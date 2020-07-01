Какой будет погода в самый жаркий летний месяц [ Редактировать ]
В июле 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 20-25 градусов тепла (в горах 16-17 градусов тепла). Это на 1-2 градусов выше средних многолетних значений. Такой прогноз дает "Укргидрометцентр".
Месячное количество осадков ожидается 36-95 мм, в Карпатском регионе 104-165 мм, что в пределах средних многолетних значений.
Июль - самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и жаркими засушливыми периодами.
По данным наблюдений, средняя месячная температура воздуха составляет 17-22 градусов тепла, на юге до 24 градусов тепла, в горных районах 11-16 градусов тепла.
Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 31-39,7 градусов тепла, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами 40-41 градусов тепла, в горных районах 24-30 градусов тепла, абсолютный минимум - 2-11 градусов тепла, в Карпатах 0-1 градусов тепла.
Среднее месячное количество осадков составляет 29-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях 103-184 мм.
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