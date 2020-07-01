Бюджет поліції Нью-Йорка урізали на майже мільярд доларів. Таке скорочення міська рада передбачила в кошторисі на наступний рік. Зокрема, зменшать виплати правоохоронцям за понаднормову роботу, скасують підготовчі курси.

Частину коштів перенаправлять на програми підтримки молоді. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо пояснив - бюджет урізали через епідемію коронавірусу. Крім того, це було однією з вимог акцій проти жорстоких дій поліції.