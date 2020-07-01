Друге життя для рятувальної машини. У Миколаєві в парку атракціонів встановили пожежну автоцистерну. Тепер юні миколаївці із задоволенням знайомляться з нелегкою роботою рятувальника. Ось репортаж.

Проблискові маячки, піна та напірний рукав. Усе як у справжній машині рятувальників. Утім, це лише макет у дитячому парку розваг. Тут показують дітям, як працюють вогнеборці.

Надія, відвідувачка дитячого містечка:

- Я сейчас поеду. - На чому? Що це за машина? - На пожарной машине. - І що вона робить? - Она ехать.

6-річна Надія з майбутньою професією визначилася кілька хвилин тому хоче бути рятувальницею. У пожежній автівці дівчинка вперше, але допитливо з'ясовує, як все працює.

Андрій Сеньчин, начальник частини технічної служби:

На даному арт-об'єкті використані такі елементи кузова, як бокові відсіки для пожежного оснащення, пенали для напірних всмоктуючих рукавів, відсік для бойового розрахунку, який виїжджає на пожеж на даному автомобілі, також шасі.

Ця спеціальна автоцистерна відпрацювала 30 років. У Миколаївському районі виїжджала на ліквідації пожеж. Машину списали, але дали їй друге життя: реанімували, пофарбували, зняли двигун, пожежний насос і віддали дітям.

Максим Грицаєнко, начальник ГУ ДСНС України в Миколаївській області:

Це зроблене для того, щоб популяризувати безпечні правила поведінки у дітей в побуті, здобуття ними навичок безпечної поведінки та дотримання правил пожежної безпеки.

Макет автоцистерни нині один з найпопулярніших атракціонів для відвідувачів парку розваг. З пожежною машиною можна не лише сфотографуватися, але й посидіти в салоні.

Поліна, відвідувачка дитячого містечка: