В среду, 1 июля, в центре города Вишневое Киевской области случилось жуткое дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Об этом сообщает информационный портал "Моя Киевщина".

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Инцидент произошел на пешеходном переходе по улице Европейская. Отмечается, что водитель синего автомобиля марки "Ford" сбил молодую женщину с коляской и ребенком на руках.

По предварительной информации, у женщины - легкая царапина, а у двухлетнего ребенка - подозрение на сотрясение мозга.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств ДТП.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП.