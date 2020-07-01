В Вишневом иномарка сбила женщину с ребенком [ Редактировать ]
В среду, 1 июля, в центре города Вишневое Киевской области случилось жуткое дорожно-транспортное происшествие (ДТП).
Об этом сообщает информационный портал "Моя Киевщина".
Инцидент произошел на пешеходном переходе по улице Европейская. Отмечается, что водитель синего автомобиля марки "Ford" сбил молодую женщину с коляской и ребенком на руках.
По предварительной информации, у женщины - легкая царапина, а у двухлетнего ребенка - подозрение на сотрясение мозга.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств ДТП.
Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП.
по теме
На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
Механизм и все обстоятельства аварии будут выяснять следователи
ВНО по математике станет обязательным
Учебный год 2020/2021 в Украине будет Годом математического образования
В Киевской области ужесточили карантин
В области ухудшилась эпидемиологическая ситуация
В Вишневом мужчина открыл стрельбу по прохожим
Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением ноги и грудной клетки
ДТП на Закарпатті: мікроавтобус в'їхав у відбійник
Одна людина загинула та щонайменше п'ятеро травмувалися у ДТП на Закарпатті.На трасі Київ-Чоп напередодні перекинулася маршрутка сполученням Ужгород-Хуст