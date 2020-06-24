Жуткое ДТП с Ефремовым: актер продает дом [ Редактировать ]
Пребывающий под домашним арестом после смертельного ДТП российский актер Михаил Ефремов решил продать свой дом под Юрмалой (Латвия) за 50 миллионов рублей. Об этом сообщает издание "КП".
Часть денег Ефремов планирует отдать семье погибшего в аварии Сергея Захарова. На оставшуюся сумму будут жить жена и дети Ефремова.
Таким образом Ефремов собирается обеспечить свою семью на случай, если его посадят в тюрьму.
По словам источников, все имущество Ефремова тянет не менее чем на полмиллиарда рублей. Помимо двух домов в Юрмале, у него имеется роскошная квартира в центре Москвы и особняк в Подмосковье.
Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов пытался покончить с собой.
Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца около здания МИД в Москве. Он протаранил автофургон Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и умер в больнице. Момент ДТП попал на видео.
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