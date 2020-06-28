В Запорожье в жутком ДТП пострадала семья с детьми (фото) [ Редактировать ]
В Запорожской области, городе Пологи, произошла жуткая авария, которая "унесла" жизнь молодой женщины. Но также пострадали и все пассажиры автомобиля Hyundai, который съехал с трассы Запорожье-Мариуполь в кювет и врезался в дерево. Об этом сообщается на официальном сайте областного управления ДСНС.
фото: gov
По данным областного управления ДСНС, в результате ДТП пострадали четыре человека, из них двое детей, и один человек погиб - 30-летняя пассажирка автомобиля.
51-летняя пассажирка зажало конструкциями понивечинои автомобиля. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали женщину и передали работникам скорой медицинской помощи
В результате ДТП пострадали 31-летний мужчина, 2-летний мальчик и 4-летняя девочка, которых госпитализировали в центральную районную больницу.
фото: gov
Водитель от медицинской помощи отказался.
По факту ДТП соответствующими органами ведется расследование.
фото: gov
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